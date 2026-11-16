Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 16 novembre, a Motta di Livenza, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Riviera Pompeo Molmenti. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando è stata segnalata la presenza di fumo che fuoriusciva da una finestra dell’edificio, una villetta a due piani.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Treviso, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Il proprietario dell’abitazione è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Sono in corso le verifiche per ricostruire le cause dell’incendio e stabilire l’entità dei danni provocati dalle fiamme.

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