Interventi sul territorio calabrese

VIGILI DEL FUOCO

Grave incidente stradale sulla SS 107 a San Fili: quattro vittime e un ferito grave – COSENZA, 14 novembre 2026 – Nella giornata odierna, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, sono intervenute per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 107, all’interno della galleria “Fiego”, nel territorio comunale di San Fili (CS).

Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. Il bilancio è tragico: quattro persone hanno perso la vita nell’impatto (tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka), mentre una quinta persona, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, ha riportato gravi ferite ed è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità, e il personale ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il tratto della SS 107 interessato dall’evento risulta attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell’arrivo del Magistrato di turno per le autorizzazioni di rito necessarie alla rimozione delle salme e dei veicoli coinvolti.

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Tamponamento a catena sull’A2 del Mediterraneo: coinvolti quattro autovetture e un mezzo pesante. Tre persone trasportate in ospedale – Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi, 14 novembre 2026, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 288, in direzione Sud, poco dopo una galleria.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture, di cui una alimentata a GPL, e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Lamezia Terme e del Comando provinciale di Cosenza sede centrale, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Particolare attenzione è stata riservata alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL, al fine di scongiurare eventuali rischi connessi all’impianto di alimentazione.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

A seguito delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco, alle ore 11:25 la carreggiata Sud dell’A2 è stata parzialmente riaperta alla circolazione, con il conseguente ripristino, seppur parziale, del transito veicolare.