Interventi sul territorio catanese

VIGILI DEL FUOCO

Incidente stradale sulla SS 120 a Passo Pisciaro sul territorio di Castiglione di Sicilia (CT)

Catania 15 Novembre – I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intervenuti lungo la SS 120, a Passo Pisciaro sul territorio di Castiglione di Sicilia (CT), per un incidente stradale che ha coinvolto un pulmino a noleggio con a bordo turisti olandesi e un’autovettura.

A seguito dell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali incastrate all’interno dei veicoli.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre i feriti, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Per il loro trasferimento è intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza

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Incendio in una ditta di smaltimento rifiuti elettronici a Belpasso, intervento dei Vigili del Fuoco

14 novembre 2026 – Un vasto incendio è divampato stanotte all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata sulla strada comunale San Todaro a Valcorrente, sul territorio di Belpasso non distante dal centro commerciale Etnapolis.

Le fiamme, alte e visibili a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali.

Sul posto sono intervenute unità provenienti dai distaccamenti Paternò, Sud e Nord, supportate da un carro aria, e diverse autobotti della Sede Centrale, i vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e anche un’autobotte della protezione civile.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tutt’ora in corso.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.