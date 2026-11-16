Interventi sul territorio comasco
VIGILI DEL FUOCO
Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Nesso in via Santa Maria per incendio. Le squadre del comando di Como e del distaccamento di Canzo sono intervenute presso la Chiesa Parrocchiale del paese per un incendio che interessava un dispositivo elettronico all’interno della Chiesa. I VVF giunti sul posto hanno messo in sicurezza la struttura e provveduto all’estrazione dei fumi. Non si segnalano evidenti danni alla stuttura muraria, ma solamente quelli provocati dai prodotti della combustione.
In posto unitamente aiVVF la Polizia Locale, CC e Sindaco di Nesso
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Intervento di soccorso tecnico urgente in Cantù via Vergani per incendio box interrato.
In posto quattro mezzi dei VVF di Como e Cantù per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza
Non si segnalano persone coinvolte
in posto unitamente anche il 118 e i Carabinieri.