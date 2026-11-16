Interventi sul territorio comasco

lunedì, Novembre 16, 2026
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VIGILI DEL FUOCO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Nesso in via Santa Maria per incendio. Le squadre del comando di Como e del distaccamento di Canzo sono intervenute presso la Chiesa Parrocchiale del paese per un incendio che interessava un dispositivo elettronico all’interno della Chiesa. I VVF giunti sul posto hanno messo in sicurezza la struttura e provveduto all’estrazione dei fumi. Non si segnalano evidenti danni alla stuttura muraria, ma solamente quelli provocati dai prodotti della combustione.
In posto unitamente aiVVF la Polizia Locale, CC e Sindaco di Nesso

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Intervento di soccorso tecnico urgente in Cantù via Vergani per incendio box interrato.
In posto quattro mezzi dei VVF di Como e Cantù per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza
Non si segnalano persone coinvolte
in posto unitamente anche il 118 e i Carabinieri.

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