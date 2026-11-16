Interventi sul territorio di Salerno

VIGILI DEL FUOCO

MALTEMPO SALERNO – Dalle prime ore di questa mattina una intensa ondata di maltempo sta interessando il territorio provinciale, vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per la rimozione di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di dissesti di elementi costruttivi, con le criticità maggiori concentrate nell’area compresa tra i comuni di Scafati, Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Contestualmente è attivo il monitoraggio costante del livello idrometrico del fiume Sarno, nel tratto tra Scafati e San Marzano.

Per far fronte alle richieste di intervento potenziato il dispositivo di soccorso provinciale.