Montepaone Lido, incendio in una tettoia: Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento
VIGILI DEL FUOOCO DI CATANZARO
Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro per un incendio divampato in una tettoia situata in via della Resistenza, a Montepaone Lido.
La struttura, di circa 50 metri quadrati, realizzata in adiacenza a un muro di sostegno e indipendente da edifici abitativi, era utilizzata come deposito di materiali e attrezzature in uso presso uno stabilimento balneare.
All’interno erano custoditi due ciclomotori e diversi elettrodomestici, tra cui cucine, lavastoviglie e frigoriferi, al momento non in uso e depositati sotto la copertura.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato con un’Autopompa serbatoio (APS) e un’Autobotte pompa (ABP), impegnate nelle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza dell’area.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.