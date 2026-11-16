Ancora una notte di tensione e violenza ai danni dei soccorritori nel capoluogo siciliano. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Palermo è stata aggredita con una fitta sassaiola nel quartiere CEP, mentre gli operatori erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio.

L’episodio ha suscitato la ferma condanna della FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali), comparto Vigili del Fuoco. Attraverso una nota congiunta diffusa il 14 novembre, il Segretario Nazionale Carmelo Barbagallo e il Segretario Provinciale di Palermo Fabio Calvaruso hanno espresso la totale solidarietà dell’organizzazione ai colleghi coinvolti, definendo l’accaduto «un’ennesima vergognosa e inaccettabile aggressione».

Nel ricostruire il clima in cui opera il personale, i due esponenti sindacali sottolineano l’assurdità di quanto avvenuto: «Siamo di fronte all’ennesimo atto vile e ingiustificabile, consumato ai danni di lavoratori che indossano una divisa con il solo scopo di soccorrere i cittadini, mettere in sicurezza il territorio e tutelare la pubblica incolumità. È paradossale e intollerabile che chi interviene per spegnere roghi, spesso dolosi, e ripristinare condizioni di vivibilità nelle periferie si trasformi nel bersaglio della violenza urbana».

Secondo quanto denunciato da Barbagallo e Calvaruso, l’assalto al CEP non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una preoccupante scia di episodi ostili — tra imboscate, lanci di oggetti e persino furti di attrezzature di soccorso — che stanno rendendo ad altissimo rischio ogni intervento nelle aree più critiche del territorio palermitano. Una condizione che va a sommarsi alle già note difficoltà strutturali del Corpo Nazionale, alle prese con carenze d’organico e turni di lavoro estenuanti.

Per la FISI Vigili del Fuoco il tempo delle sole dichiarazioni di circostanza è finito. Il sindacato rivolge pertanto un appello diretto alle Istituzioni, chiamando in causa la Prefettura di Palermo e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, affinché vengano adottati provvedimenti immediati ed efficaci.

La richiesta concreta riguarda l’attivazione di protocolli di scorta e un presidio sistematico nelle zone considerate a rischio, così da garantire l’incolumità fisica del personale durante il servizio. «Chi colpisce un Vigile del Fuoco colpisce lo Stato intero e il diritto alla sicurezza di tutta la comunità», concludono Barbagallo e Calvaruso, assicurando ai colleghi del Comando palermitano il pieno sostegno del sindacato in ogni sede.

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