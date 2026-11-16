aura nel pomeriggio di domenica 15 novembre 2026 nel ponente genovese per un incendio divampato a bordo di un’imbarcazione ormeggiata presso la Marina del Castelluccio, a Pegli.

Appena scattato l’allarme, intorno alle ore 15:30, gli ormeggiatori della struttura sono intervenuti tempestivamente liberando la barca dagli ormeggi e lasciandola andare alla deriva, allontanandola così dal resto delle unità presenti in banchina.

Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova. Le operazioni hanno visto impegnata via terra la squadra di Multedo, affiancata dal nucleo dei sommozzatori e, dal mare, dalla motonave della sede Gadda.

Proprio l’equipaggio della motonave ha provveduto allo spegnimento delle fiamme utilizzando il liquido schiumogeno. Domato l’incendio, le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dello scafo: i sommozzatori dei vigili del fuoco sono infatti al lavoro in acqua per evitare l’affondamento dell’imbarcazione. Una persona è stata portata in codice giallo in ospedale.