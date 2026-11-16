Sono 32 le persone ferite nello scontro di venerdì tra una petroliera e un’imbarcazione da crociera fluviale sul Mississippi, nei pressi del porto di New Orleans, in Louisiana. L’impatto ha provocato il ribaltamento su un fianco dell’imbarcazione turistica, che è rimasta parzialmente sommersa. A bordo si trovavano 129 passeggeri, oltre ai membri dell’equipaggio.

Tutte le persone a bordo dell’imbarcazione sono state rintracciate e tratte in salvo dopo che personale portuale, vigili del fuoco e passanti si sono mobilitati per recuperare i passeggeri caduti in acqua, ha riferito in conferenza stampa la sindaca di New Orleans, Helena Moreno. Sempre secondo quanto riportato da Moreno, tra i 32 feriti, “nessuno versa in condizioni critiche”.

L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 ora locale (le 19.30 in Svizzera), nelle vicinanze del ponte Crescent City Connection. Secondo le prime ricostruzioni, la petroliera Atlantic Asphalt ha colpito la American Heritage, una nave della compagnia American Cruise Lines che si trovava ormeggiata.

Le immagini diffuse sui social media mostrano alcune persone in acqua con i giubbotti salvagente, mentre altre cercano di mettersi in salvo aggrappandosi alle strutture dell’imbarcazione. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui unità della Guardia costiera statunitense e dei vigili del fuoco.

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