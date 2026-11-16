TEHERAN (Tasnim) – Un violento incendio ha devastato un edificio commerciale sull’isola di Phuket, nota località turistica nel sud della Thailandia, nelle prime ore di lunedì, causando 11 morti e 16 feriti, secondo quanto riferito dalla polizia.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3:17 del mattino (ora locale) in un immobile che ospitava un’attività di noleggio veicoli, per poi propagarsi ad alcune strutture adiacenti. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per riuscire a domare l’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’edificio coinvolto si trova in un’area urbana vicino a Patong, una delle rinomate località balneari di Phuket, situata sulla costa occidentale dell’isola.

L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni in merito alla sicurezza antincendio in Thailandia, a soli quattro mesi da un grave incendio in un locale di Bangkok che ha provocato almeno 27 vittime e numerosi feriti.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’incendio di Phuket.