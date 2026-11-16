TRENTO. Dramma in casa nelle prime ore di questa mattina a Valda in Val di Cembra. A seguito di una caduta ha perso la vita Luigi Frizzera di 68 anni, vigile del fuoco molto conosciuto.

Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Da una primissima ricostruzione si tratterebbe di una caduta dalle scale interne dell’abitazione che ha fatto finire violentemente a terra Frizzera.

Immediatamente i familiari che si trovavano con lui nell’abitazione hanno dato l’allarme. Sul posto si sono portati i soccorsi sanitari e vista la situazione è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso con l’equipe medica d’emergenza. In supporto sono intervenuti anche i vigili del corpo di Valda e le forze dell’ordine.

Purtroppo, nonostante l’intervento immediato dei medici e i tentativi di salvare la vita del 68enne, il personale è stato costretto a dichiararne il decesso.

La notizia della morte di Luigi Frizzera si è diffusa rapidamente nelle comunità. Era molto attivo nei vigili del fuoco di Valda e soprattutto era impegnato anche come giudice nelle gare dei vigili del fuoco.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/tragedia-in-casa-cade-e-perde-la-vita-a-68-anni-e-morto-il-vigile-del-fuoco-luigi-frizzera