Valmadrera – Furto nella caserma dei vigili del fuoco. La rabbia dei pompieri: “Rubati strumenti destinati a proteggere persone e salvare vite”.

VALMADRERA. Un furto di attrezzature alla caserma dei vigili del fuoco: questo quanto denunciato dai pompieri di Valmadrera, in una nota carica di delusione e sconforto.

Un atto particolarmente grave proprio perché va a colpire chi si spende al servizio dell’intera comunità: “Si tratta – dicono i vigili del fuoco riferendosi a quanto rubato dai malviventi – di attrezzature acquistate nel corso degli anni grazie al prezioso contributo di privati e al sostegno di Regione Lombardia. Risorse che rappresentano non soltanto un investimento economico, ma anche il frutto della fiducia, della generosità e della vicinanza di chi ha sempre creduto nel nostro operato“.

“Chi ha compiuto questo gesto – si legge – non ha sottratto soltanto del materiale. Ha sottratto strumenti destinati a salvare vite, a proteggere persone e a intervenire quando qualcuno ha più bisogno di aiuto. Il danno arrecato non riguarda quindi soltanto il nostro Distaccamento, ma l’intera comunità e tutti coloro che, ogni giorno, possono avere bisogno del nostro intervento. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Valmadrera per l’impegno e la professionalità con cui stanno conducendo le indagini. Ci auguriamo che i responsabili possano comprendere la gravità del gesto compiuto e le conseguenze che questo comporta per un servizio essenziale alla collettività. Rivolgiamo infine un appello a tutta la cittadinanza: chiunque fosse in possesso di informazioni, anche apparentemente insignificanti, che possano contribuire alle indagini, è invitato a segnalarle tempestivamente alle autorità competenti”.

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