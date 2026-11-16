VIDEO -Interventi dei Vigili del Fuoco nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

APPIGNANO (MC) – INCENDIO SCANTINATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 20:00 nel comune di Appignano per un incendio che ha interessato uno scantinato interrato di un edificio.

A seguito dell’incendio, lo stabile è stato evacuato. Cinque persone sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del locale.

Dal Comando di Macerata

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FANO (PU) – INCENDIO STUFA A GPL

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.30 circa a Fano, strada Nazionale Adriatica sud, per l’incendio di stufa alimentata a GPL, all’esterno di un appartamento, propagatosi a una veranda.

La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano persone coinvolte.

Dal Comando di Pesaro Urbino

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MARCHE – MALTEMPO – Intervenuti complessivamente 15 volte a causa delle avverse condizioni meteorologiche, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 di venerdì 13 novembre e le 07:00 di sabato 14 novembre.

Nel dettaglio, in provincia di Ancona sono stati effettuati 3 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Ancona, Montemarciano e Jesi.

In provincia di Ascoli Piceno le squadre sono intervenute 3 volte per danni causati dall’acqua nel comune di San Benedetto del Tronto.

In provincia di Macerata sono stati effettuati 2 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o presenti sulla sede stradale, nei comuni di Recanati e Matelica.

In provincia di Pesaro e Urbino sono stati effettuati 5 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, nei comuni di Pesaro e Macerata Feltria.

In provincia di Fermo, infine, sono stati effettuati 2 interventi per la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale, nei comuni di Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio.

Nel corso della notte, inoltre, il fiume Esino, nel tratto di Moie (Maiolati Spontini,AN), ha raggiunto il livello massimo di soglia idrometrica tra le ore 00:10 e le 02:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione Civile e il personale comunale per il monitoraggio e il controllo della situazione.

Le immagini allegate si riferiscono a un intervento effettuato dai Vigili del fuoco a Grottammare (AP).

Dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche