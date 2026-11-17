l ponte galleggiante di Caposile, nel comune di Musile di Piave, è crollato nella mattinata dopo il passaggio di un camion carico di ghiaia. L’incidente si è verificato intorno alle 9.20. Il conducente del mezzo è rimasto illeso ed è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina, mezza inabissata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Jesolo, supportate dall’autogru arrivata da Treviso. Presenti anche gli agenti della polizia locale.

I pompieri sono al lavoro per scaricare il materiale trasportato dal camion e mettere in sicurezza l’area. Parallelamente, sul fiume Sile sono stati posizionati panni assorbenti per contenere eventuali sversamenti ed evitare che il carburante possa disperdersi nelle acque.