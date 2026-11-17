Testare procedure di emergenza, tempi di risposta e capacità di coordinamento in caso di incidente ferroviario. È stato questo l’obiettivo dell’esercitazione che si è svolta oggi, 17 novembre, lungo la linea ferroviaria del Gargano, con il coinvolgimento di Ferrovie del Gargano, del Gestore dell’Infrastruttura e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo scenario ha previsto la simulazione di un incidente che ha interessato un treno partito dalla stazione di Cagnano Varano e già in viaggio da alcuni chilometri.

Un’emergenza ricostruita per mettere alla prova l’intera macchina dei soccorsi, dall’attivazione della catena di allertamento fino all’intervento delle squadre sul campo. Nel corso dell’esercitazione sono state verificate le procedure di comunicazione, il coordinamento tra l’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura, oltre alla collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Sotto osservazione anche l’organizzazione degli interventi e l’applicazione dei rispettivi piani di emergenza. L’attività ha rappresentato un’occasione per verificare il livello di preparazione dei soggetti coinvolti e individuare eventuali margini di miglioramento. La sicurezza ferroviaria, infatti, passa non soltanto attraverso tecnologie e sistemi di prevenzione, ma anche attraverso la formazione del personale e la capacità di intervenire in modo tempestivo e coordinato nelle situazioni più critiche.