Due giornate di attività con i ragazzi dell’istituto superiore Follador – De Rossi di Agordo per avvicinare gli studenti alla gestione delle emergenze legate al rischio chimico. L’iniziativa l’hanno realizzata i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno in collaborazione con la scuola di Agordo.

Nella prima giornata circa 300 studenti hanno partecipato in sala Don Tamis a un primo incontro, pensato per stimolare la curiosità degli studenti anche in vista delle scelte future e per promuovere occasioni di scambio professionale ed esercitativo. Nel corso dell’incontro, il nucleo regionale avanzato Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) di Venezia ha affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrando i dispositivi di protezione individuale e gli strumenti di rilevazione ambientale e di campionamento.

Il giorno successivo, al centro minerario di Valle Imperina, a Rivamonte Agordino, circa 150 tra studenti e insegnanti delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi chimico e minerario hanno preso parte a un’esercitazione di soccorso che simulava il malore di tre persone, esposte a gas tossici all’interno di una galleria. I ragazzi sono stati accompagnati dai vigili del fuoco, giunti anche da altri comandi del Veneto, lungo un percorso didattico suddiviso in postazioni, dedicate alla vestizione, alla strumentazione per la fase di rilevazione, al recupero dei tre figuranti e al loro trasporto all’esterno della galleria e alla decontaminazione completa, curata dal nucleo regionale avanzato di Venezia. Alla parte tecnica dell’esercitazione hanno preso parte il personale del Suem 118, il personale di Arpav e dello Spisal dell’Ulss 1 e la protezione civile, rappresentata da Giuseppe Schena, consigliere delegato alla Protezione civile dell’Unione montana agordina e sindaco di Voltago.

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