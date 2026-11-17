Poteva avere conseguenze ben più drammatiche il rogo divampato nel cuore della notte in una palazzina Ater di tre piani a Reana del Rojale. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in salvo tre residenti – tra cui l’occupante dell’alloggio avvolto dalle fiamme e una persona con disabilità – prima che il fumo e il fuoco invadessero l’intero edificio.

L’allarme è scattato poco dopo l’una. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Udine ha immediatamente mobilitato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto una squadra supportata da un’autoscala, un’autobotte e dal funzionario di guardia.

Giunti sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a una situazione critica. Mentre una parte dei soccorritori ha avviato le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme – che hanno interamente distrutto l’appartamento all’ultimo piano –, gli altri vigili del fuoco si sono concentrati sull’evacuazione d’emergenza dello stabile.

Tre persone sono state portate fuori dall’edificio: un uomo che si trovava all’interno dell’appartamento direttamente interessato dal rogo, oltre a due inquilini, sempre residenti nel condominio, tra cui una persona con disabilità.

Tutti e tre sono stati subito affidati alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al trasporto in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

https://www.telefriuli.it/cronaca/incendio-in-un-condominio-tre-intossicati