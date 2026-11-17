(Adnkronos) – Quello che credeva essere un dolce era in realtà una bomba artigianale, che lo ha ucciso al primo morso. È successo in India, dove un uomo di 35 anni, Rajendra Barautiya, è morto, lasciando un intero villaggio sotto shock, dopo aver addentato quello che credeva essere un rasgulla, una tipica ricetta di pasticceria indiana.

Il dolce gli sarebbe stato offerto da un vicino, che è stato poi arrestato. L’episodio è avvenuto il 10 novembre a Padariya Chhanta, nel distretto di Dindori, nello stato del Madhya Pradesh. Secondo le autorità locali, come riportato da India Today, la vittima si trovava nel cortile di casa con la sua famiglia, riuniti attorno a un fuoco, quando il vicino è apparso e gli ha offerto un rasgulla, un popolare dolce indiano a base di palline di formaggio morbido imbevute di sciroppo di zucchero.

Poi l’esplosione al primo morso. Dopo la deflagrazione, i parenti hanno caricato il 35enne su un risciò a motore e lo hanno portato all’ospedale distrettuale di Dindori, ma le sue ferite erano troppo gravi. “Non sappiamo se l’intenzione fosse quella di uccidere o se si trattasse di uno scherzo”, ha dichiarato l’agente di polizia Rekha Singh all’Agence France-Presse, come riportato da CBS News. “È una questione sotto inchiesta”.