Notte particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati a fronteggiare due diverse emergenze nel Basso Molise. Nel giro di poche ore, gli uomini del 115 sono stati protagonisti prima di un delicato intervento per salvare un cane precipitato in un dirupo a Guglionesi e successivamente delle operazioni di spegnimento di un incendio che ha completamente distrutto un’automobile elettrica a Campomarino.

Il primo allarme è scattato intorno alle 23:30, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorritori nelle campagne di Guglionesi. Un cane di grossa taglia, del peso di circa 50 chilogrammi, era finito in un dirupo, rimanendo intrappolato in un’area particolarmente difficile da raggiungere.

La conformazione del terreno e le condizioni operative hanno reso necessario l’impiego di personale specializzato nelle tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, utilizzate per affrontare situazioni di soccorso in ambienti impervi.

Un intervento lungo e complesso, durato circa quattro ore, durante le quali i Vigili del Fuoco hanno lavorato per raggiungere l’animale e riportarlo in superficie in sicurezza. Le operazioni si sono concluse positivamente con il recupero del cane, finalmente riconsegnato al proprietario, che aveva atteso sul posto per tutto il tempo, seguendo con apprensione le attività dei soccorritori.

Ma per la squadra di Termoli la notte di lavoro non era ancora terminata. Intorno alle 5 del mattino è arrivata una nuova richiesta di intervento, questa volta da Campomarino, precisamente in traversa Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove un’autovettura alimentata a energia elettrica era stata interessata da un violento incendio.

All’arrivo dei soccorritori, il mezzo risultava completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’Autopompa Serbatoio (APS), riuscendo a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona circostante. Nonostante il tempestivo intervento, l’automobile è andata completamente distrutta a causa dei danni provocati dal rogo.

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