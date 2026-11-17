Recuperata in extremis grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco una pecora gravida.

E’ quanto accaduto a Caiazzo. L’animale è caduto nel pozzo profondo circa 2,5 metri ed era pieno d’acqua per circa un metro.

Due vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese sono scesi nella cavità e dopo averla svuotata hanno recuperato l’ovino.