Pecora gravida cade in un pozzo: recuperata dai vigili del fuoco
Recuperata in extremis grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco una pecora gravida.
E’ quanto accaduto a Caiazzo. L’animale è caduto nel pozzo profondo circa 2,5 metri ed era pieno d’acqua per circa un metro.
Due vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese sono scesi nella cavità e dopo averla svuotata hanno recuperato l’ovino.
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