Uno studente universitario di 20 anni, all’Aquila per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata. Un ferro gli si è conficcato nel corpo, impedendogli di liberarsi. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente ed è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono descritte come gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nei pressi della chiesa, durante un temporale, nella notte tra sabato e domenica. Il ventenne aveva trascorso la serata con alcuni amici.

Dopo la caduta, le grida del ragazzo hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura, i vigili del fuoco e il personale sanitario. I soccorritori hanno dovuto tagliare un elemento della cancellata per consentire il trasferimento del ragazzo in ospedale, senza estrarre sul posto la parte metallica penetrata nel corpo. Restano da accertare le cause della caduta e quanto avvenuto nei momenti precedenti.

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