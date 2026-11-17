MASERADA (TREVISO) – Un tir che trasportava bottiglie di vetro si è rovesciato su un fianco nel primo pomeriggio di oggi a Maserada lungo via Postumia, non lontano dal distributore Q8. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo è finito fuori strada nel fosso, ribaltandosi su un fianco e schiantando il cassone al suolo. Inevitabile la fuoriuscita di gran parte delle bottiglie di vetro, alcune delle quali sono andate in frantumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L’autista non ha riportato ferite. La viabilità è stata regolata a senso unico alternato per i primi soccorsi. La strada verrà chiusa per almeno due ore per consentire la pulizia e il recupero del mezzo pesante.

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