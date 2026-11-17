Miami — due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto internazionale di Miami, appena un giorno dopo che il blocco dei voli a livello nazionale aveva causato numerose cancellazioni e il caos nei trasporti.

“L’estremità dell’ala di un Boeing 737 della Copa Airlines ha colpito il muso di un Boeing 767 della UPS mentre gli aerei stavano rullando”, ha dichiarato la Federal Aviation Administration.

Due persone sono rimaste ferite nella collisione, avvenuta intorno alle 21:15, ha dichiarato alla CNN Greg Chin, direttore della comunicazione dell’aeroporto.

«Stavamo rullando dopo l’atterraggio a velocità normale quando, all’improvviso, ho sentito il chiacchiericcio intorno a me farsi più forte, seguito da un urlo collettivo e poi dall’impatto di un altro aereo contro il nostro», ha raccontato alla CNN Cesar Ferreira, passeggero della Copa.

https://edition.cnn.com/2026/11/14/us/miami-airport-planes-collide-ups-copa-hnk