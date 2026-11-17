VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Tre giornate di attività, dal 17 al 19 novembre, per testare la capacità di risposta del sistema regionale di soccorso in scenari di emergenza alluvionale e marino-costiera.

Prende il via in Calabria l’esercitazione nazionale di Colonna Mobile denominata “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026”, in programma dal 17 al 19 novembre, che vedrà impegnate le strutture operative dei Vigili del Fuoco provenienti dai cinque Comandi provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sotto il coordinamento della Direzione Regionale.

L’attività esercitativa è finalizzata a verificare la capacità di risposta del dispositivo regionale di soccorso in uno scenario emergenziale caratterizzato da fenomeni meteorologici severi, con particolare riferimento a eventi alluvionali ed a situazioni di emergenza in ambito marino-costiero. L’iniziativa consentirà inoltre di testare l’efficienza dei moduli operativi e logistici della Colonna Mobile Regionale, nonché le procedure di mobilitazione, comunicazione e coordinamento delle risorse.

Nel corso delle tre giornate saranno allestiti due campi base ed ulteriori strutture logistiche e saranno svolte articolate manovre operative che interesseranno diversi ambiti specialistici del Corpo.

In particolare, sono previste attività di soccorso acquatico e fluviale, con l’impiego degli specifici moduli operativi costituiti da unità di personale e mezzi conformati per l’espletamento di attività di soccorso su scenari alluvionali, interventi di soccorso in ambiente costiero, manovre Speleo Alpino Fluviali avanzate applicate su detti scenari, operazioni di movimento terra attraverso l’intervento degli specifici Gruppi Operativi Speciali, attività di ricognizione e valutazione degli scenari emergenziali, anche con il concorso del mezzo aereo del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività di telecomunicazione e supporto informatico, alla gestione delle strutture di coordinamento e alle procedure di mobilitazione delle risorse attraverso i sistemi informatici dedicati.

Gli scenari operativi interesseranno diverse aree del territorio regionale, con campi base a Vibo Valentia e nel territorio di Corigliano-Rossano, oltre ad attività di soccorso fluviale in prossimità della diga dell’Angitola ed interventi simulati in ambiente costiero nella località Marinella di Pizzo.

L’esercitazione rappresenta un’importante occasione di verifica e consolidamento delle capacità operative dei Vigili del Fuoco, attraverso l’integrazione delle diverse specializzazioni, la gestione coordinata dei mezzi e del personale e la sperimentazione delle procedure di risposta a emergenze complesse.

Tre giornate di addestramento per rafforzare il coordinamento, affinare le procedure operative e garantire una risposta sempre più efficace e tempestiva a tutela della popolazione e del territorio.