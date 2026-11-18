Intervento dei vigili del fuoco nella serata di martedì 17 novembre a Borgomanero per un incendio divampato sul tetto di un casolare di due piani fuori terra. Sul posto sono state inviate diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Borgomanero e di Romagnano Sesia, affiancate dai mezzi partiti dalla sede centrale di Novara.

Vista la complessità delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della copertura, dal comando provinciale di Novara è stato fatto giungere anche il carro aria, necessario per garantire direttamente sul luogo dell’intervento la ricarica delle bombole degli autorespiratori e consentire agli operatori un rapido ricambio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.