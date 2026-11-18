Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 18 novembre 2026 – Vigili del fuoco impegnati in forze nella tarda mattinata per un incendio divampato nei capannoni di via Prati Landi, a Castelnovo Sotto, dove da anni vengono realizzati i carri allegorici del carnevale del paese.

Mentre era in corso la preparazione di uno dei carri si è sviluppato un incendio che in breve tempo ha interessato il materiale infiammabile usato per preparare i carri. La presenza di volontari nel capannone ha permesso di dare subito l’allarme, avviando anche un primo intervento di spegnimento con estintori, per evitare che il fuoco potesse estendersi anche ad altri carri vicini. Sul posto sono arrivati in fretta i vigili del fuoco da Sant’Ilario e da Reggio, permettendo di contenere gli effetti del rogo.

Sul posto anche un’ambulanza della Pubblica assistenza per medicare un volontario rimasto ustionato in modo lieve, poi trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare gli accertamenti clinici. Per lui nulla di grave. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per accertamenti, insieme al sindaco Francesco Monica, che ha effettuato un sopralluogo.

Le cause risultano accidentali. Ora sono in corso accertamenti tecnici sulla struttura per valutare i danni e organizzare il ripristino dell’area del capannone interessata dall’incendio. Non sembrano esserci conseguenze alle strutture portanti. Si lavora per ripristinare al più presto gli spazi per poter completare i carri in scena a carnevale, tra alcune settimane.

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