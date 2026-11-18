ROMA – Il riordino delle tutele per le persone con disabilità e le nuove disposizioni sull’ordinamento del personale in uniforme al centro dei lavori del Consiglio dei Ministri riunito oggi a Palazzo Chigi. Una seduta densa di provvedimenti di carattere sociale e amministrativo, con ricadute dirette sia sulle famiglie sia sull’organizzazione dei servizi statali sul territorio.

In primo piano l’esame del decreto legislativo dedicato al Codice delle disposizioni in materia di disabilità, un intervento atteso per semplificare e rendere più omogeneo il quadro normativo vigente, razionalizzando procedure e strumenti di sostegno rivolti ai cittadini più fragili.

Ampio spazio è stato riservato anche al comparto della sicurezza e del soccorso pubblico. All’ordine del giorno dell’Esecutivo figurano infatti due schemi di decreto legislativo che intervengono rispettivamente sull’ordinamento e sul rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e su quello del Corpo di Polizia penitenziaria. Le misure puntano ad aggiornare l’assetto funzionale e le tutele operative di due settori strategici per la gestione delle emergenze e degli istituti penitenziari.

Nel pacchetto dei provvedimenti esaminati dal Consiglio dei Ministri rientra infine un regolamento relativo alla riorganizzazione interna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme agli adempimenti legati all’esame delle leggi regionali e alle nomine di competenza governativa.

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