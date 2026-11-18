I suoi miagolii hanno attirato l’attenzione, facendo scattare una richiesta di aiuto. Ma raggiungere il cucciolo si è rivelato molto più complicato del previsto. Nessuno immaginava che, per portarlo in salvo, sarebbe stato necessario ricorrere a una tecnologia davvero particolare.

L’episodio si è verificato lunedì 12 ottobre a West Valley City, nello Utah, negli Stati Uniti. A intervenire è stata la squadra specializzata nella gestione delle acque piovane del Dipartimento dei Lavori Pubblici. Il piccolo felino era finito all’interno di un condotto di scarico, un ambiente stretto, buio e difficile da raggiungere.

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