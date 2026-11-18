Vigili del fuoco e protezione civile della regione Lombardia si riuniscono mercoledì 18 novembre per fare il punto sulla gestione delle grandi emergenze. L’appuntamento, intitolato “Governare la complessità”, prenderà il via alle 10.30 nell’aula magna del comando di via Messina 35 e ospiterà gli interventi del sottosegretario all’interno Emanuele Prisco e del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Marco Ghimenti, affiancati dai rappresentanti delle istituzioni locali.

L’evoluzione dei rischi sul territorio L’iniziativa punta ad analizzare le criticità legate a contesti emergenziali sempre più articolati, promuovendo nuove sinergie tra i soggetti operativi e istituzionali del sistema di protezione civile. Partendo dalle lezioni apprese sul campo negli ultimi anni a Milano e nel resto della Lombardia, il confronto esaminerà i mutamenti dei pericoli naturali, tecnologici e causati dall’uomo: dal maltempo estremo agli incidenti Nbcr, passando per i cambiamenti del tessuto urbano e delle reti infrastrutturali.

Sinergia operativa e innovazione Il cuore dei lavori riguarderà il potenziamento di un intervento coordinato basato su tre direttrici principali: il soccorso tecnico, l’assistenza sanitaria e il supporto ai cittadini, facendo leva sul dialogo tra enti, sulla prevenzione e sulle nuove tecnologie.

La dimostrazione pomeridiana in via Corelli Nella seconda parte della giornata, a chiusura del convegno, l’attenzione si sposterà al centro polifunzionale dei vigili del fuoco di via Corelli, dove verrà illustrata la capacità di intervento europea rescEU Cbrn-Dsim-It. Il programma include inoltre un sopralluogo alla nuova autorimessa, all’area operativa e ai mezzi speciali, inclusi i laboratori mobili progettati per fronteggiare gravi crisi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.

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