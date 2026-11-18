Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Claudio Di Sabatino, 35 anni scomparso, da domenica scorsa, da Nereto, in provincia di Teramo.

L’uomo è stato ritrovato morto all’interno di un casolare abbandonato nei pressi di via Vibrata, a circa 300 metri dallo stadio comunale. Il ritrovamento è avvenuto grazie ai cani delle Unità cinofile dei vigili del fuoco del Comando di Ancona, impegnate nelle ricerche insieme alla squadra del distaccamento di Nereto.

I soccorritori stavano perlustrando la zona compresa tra il cimitero e l’impianto sportivo quando hanno individuato il cadavere all’interno del vecchio edificio.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, erano state intensificate già nella giornata di ieri, quando il Comando dei vigili del fuoco di Teramo aveva collocato sul posto un’Unità di comando locale (Ucl), per coordinare gli interventi, affiancata da personale specializzato con i droni. Oggi erano entrati in azione anche i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, impegnati nella perlustrazione dello specchio d’acqua situato nei pressi dell’hotel Lago Verde.

Le ricerche sono state condotte in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Alba Adiatica (Te) e della Stazione di Nereto. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia del giovane, che abitava a Milano e si trovava a Nereto per le festività di San Martino. 18 nov. 2026

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