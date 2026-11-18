Il terremoto di magnitudo 5.7. -più forte degli ultimi anni ha colpito la Romania, scosse avvertite anche in Ucraina e Moldova
Nella notte si è verificato un terremoto in Romania, di magnitudo 5.7. L’epicentro si trovava nella parte centrale del paese, vicino a Vrancea, a una profondità di 107 km.
Inizialmente, il sistema di allerta automatico aveva stimato la magnitudo a 6,5; tuttavia, secondo i dati aggiornati dei sismologi rumeni, il valore effettivo era di 5,7.
Non si segnalano vittime. Le scosse di terremoto sono state avvertite anche in Moldova e in Ucraina. Il video mostra le persone che evacuano l’aeroporto di Chișinău.