Un incendio è divampato nel Cara di Bari Palese intorno all’ora di pranzo. Le fiamme hanno avvolto alcune strutture prefabbricate utilizzate come alloggio dai migranti, che sono stati evacuati. Nessuno però sarebbe rimasto ferito.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati fino al tardo pomeriggio nelle operazioni di messa in sicurezza. All’esterno della struttura, che è ospitata nell’area del Comando scuole dell’Aeronautica militare, si sono raccolte circa 40 persone in maggioranza bengalesi. Due squadre dei Vigili del fuoco supportate dal Carro Ara stanno lavorando dalle 15.30. Sulle cause del rogo sembrerebbe esclusa l’ipotesi del dolo.

L’allarme nel Cara sarebbe partito per un incendio nel modulo prefabbricato n. 28, costituito da 4 unità abitative per 16 posti letto, andato completamente distrutto, e si sarebbe esteso agli altri container. Almeno quattro moduli, ciascuno con dieci posti letto, sarebbero inutilizzabili. La Prefettura sta quindi lavorando per trovare una sistemazione agli ospiti che erano alloggiati nei moduli abitativi bruciati: pare che in molti abbiano trovato riparo da altri connazionali, ma lamentano di aver perso tutti i loro oggetti personali.

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