VIGILI DEL FUOCO

FABRIANO (AN) – RECUPERO AUTOARTICOLATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 03:00 nella frazione San Michele per un autoarticolato rimasto incastrato durante una manovra.

La squadra di Fabriano, con il supporto dell’autogrù giunta dalla sede centrale di Ancona, ha provveduto alle operazioni di recupero, riuscendo a riportare il mezzo sulla sede stradale.

La strada è rimasta bloccata per circa tre ore, fino al completamento delle operazioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Dal Comando di Ancona

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JESI (AN) – INCIDENTE STRADALE E ALBERO CADUTO

I Vigili del fuoco di Jesi sono intervenuti nel corso della mattinata per due distinti interventi.

Il primo intervento ha riguardato un incidente stradale lungo la SS76, al km 56+600, poco prima dell’uscita Jesi Centro in direzione Ancona, che ha coinvolto un furgone e un’autovettura. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ha prestato assistenza al personale sanitario per i conducenti dei veicoli.

Successivamente, la squadra è intervenuta in via Jugoslavia per un albero caduto sulla sede stradale. I Vigili del fuoco hanno provveduto al taglio e alla messa in sicurezza della pianta, in attesa del personale comunale per la rimozione. Sul posto la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Dal Comando di Ancona