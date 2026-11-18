La Liguria protagonista della grande storia del calcio italiano con sette cimeli che raccontano oltre un secolo di sport, cultura e identità. Sono questi gli oggetti messi a disposizione da altrettante realtà del territorio per la mostra CALCIO. Autobiografia di un Paese, un percorso espositivo che ripercorre oltre 130 anni di storia italiana attraverso il calcio.

La mostra, in apertura dal 4 dicembre 2026 a Bologna, promossa da Fondazione CARISBO, ideata e prodotta da Opera Laboratori spa per Genus Bononiae e curata da Paolo Condò, si articola in nove capitoli immersivi, con oggetti originali, documenti d’archivio e installazioni multimediali. Un racconto nazionale nel quale la Liguria occupa un posto speciale, a partire dal suo ruolo di culla del calcio italiano: il gioco arrivò nel nostro Paese alla fine dell’Ottocento attraverso il porto di Genova e proprio il Genoa conquistò, nel 1898, il primo campionato italiano.

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