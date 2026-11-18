È stata presentata questa mattina, nell’aula Luigi Giglia del Libero consorzio comunale di Agrigento, la quinta edizione del premio “Dona Maiora”, istituito nel 2022 dalla sezione agrigentina dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) per riconoscere l’impegno e il senso del dovere degli appartenenti alle forze armate e ai corpi dello Stato. La cerimonia si svolgerà venerdì 27 novembre, alle 10:30, al Teatro Luigi Pirandello.

Nel corso dell’incontro sono stati comunicati i nomi dei premiati. Per i Vigili del fuoco riceveranno il riconoscimento Davide Rinoldo, Giuseppe Di Caro, Danilo Smiroldi, Calogero Pecoraro e Giuseppe Calogero Tagliareni. Per la Polizia penitenziaria saranno premiati Salvatore Navarra, Salvatore Argento, Paolino Mantione, Roberto Raneri e Alfonso Di Nolfo.

Per la Polizia di Stato il riconoscimento andrà a Maria Annunziata Pontillo; per la Guardia di finanza a Giorgio Usai, Alberto Bellomo e Camillo Bufanio. Per l’Arma dei Carabinieri saranno premiati Giovanni Reina e Francesco Genuardi, mentre per la Marina militare Giuseppe Granone, Giovanni Rizzo e Roberta De Luca. Due i riconoscimenti speciali: al Sesto Reggimento Bersaglieri di Trapani e al Corpo di Polizia provinciale di Agrigento. Il premio alla carriera sarà conferito a Giuseppe Cucchiara, dirigente generale di pubblica sicurezza.

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