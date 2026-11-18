VIGILI DEL FUOCO

PARI OPPORTUNITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto oggi nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi (ISA) di Roma il seminario “Conoscere il Comitato Unico di Garanzia”, promosso dal CUG del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e moderato dalla presidente Cristina D’Angelo.

L’iniziativa ha offerto un importante momento di confronto rivolto alla componente dirigenziale e direttiva del Corpo nazionale sulle funzioni dell’organismo, sulla normativa di settore e sulla tutela di un ambiente di lavoro inclusivo e attento alla valorizzazione del personale. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del direttore dell’ISA Tarquinia Mastroianni e del direttore centrale per la Formazione Francesco Notaro. Nel suo intervento, il capo del Corpo nazionale Marco Ghimenti ha evidenziato le qualità essenziali nella gestione del personale: “Sensibilità, disponibilità all’ascolto, capacità di risolvere i conflitti attraverso il dialogo ed il confronto”.

Al seminario, con i contributi in videomessaggio del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del prefetto Franca Tancredi, presidente del CUG del ministero dell’Interno, hanno preso parte autorevoli relatori della rete nazionale dei CUG e della PA. La tavola rotonda è stata arricchita dagli interventi della dott.ssa Oriana Calabresi, magistrato della Corte dei Conti, assistente di studio della Corte Costituzionale nonché Coordinatrice della rete nazionale dei CUG, del dott. Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum PA, e dell’avv. Antonella Ninci, Avvocato generale dell’Inail nonché coordinatrice della rete nazionale dei CUG.

A chiudere la giornata, alla presenza anche del prefetto Laura Lega, l’intervento conclusivo del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

Durante l’evento è stata attivata la nuova sezione dedicata al CUG sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it.