Domenica 22 novembre appuntamento con la 20esima edizione del Memorial ‘Saverio Masi’, con una camminata di beneficenza non competitiva che celebra la memoria di Saverio Masi, Vigile del Fuoco scomparso nel 2006 in seguito a un incidente sul lavoro. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a ‘EppurSiMuove’, associazione pisana attiva dal 2016 che promuove attività per bambini e ragazzi con disabilità.

L’evento è organizzato dal comitato Saverio Masi, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e dal suo gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi insieme a Uisp Pisa, partner storico dell’iniziativa. Collaborano, per questa edizione, le mura di Pisa e l’Opera della Primaziale Pisana.

La caserma dei Vigili del Fuoco di Pisa (ingresso da viale delle Piagge, 1) è il punto di partenza della camminata e il punto finale di arrivo, per un percorso che prevede la prima parte della camminata sulle mura, salendo dalla Torre di Legno (o da piazza delle Gondole per persone con disabilità). I partecipanti proseguiranno attraverso il Camposanto Monumentale, per poi ripercorrere lo stesso tracciato, fino a rientrare alla caserma alla fine della mattinata.

La partenza della camminata, in gruppi scaglionati, è in programma alle ore 9.30 dalla sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.

L’iscrizione ha un costo di 5 euro e si può fare presso il negozio Redrunning (via Ceci, 7), o presso uno dei due stand che verranno allestiti sabato 21 novembre dalle 10 alle 19. Uno stand sarà in Borgo Stretto accanto alla Chiesa di San Michele in Borgo; l’altro all’interno del centro commerciale Pisanova, che ha dato il patrocinio alla manifestazione.

Sarà possibile, in alternativa, iscriversi la mattina stessa, presentandosi tra le 8 e le 9 al punto di ritrovo.

https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-Comune/Eventi/20-Memorial-Saverio-Masi-una-camminata-solidale-sulle-mura-di-Pisa