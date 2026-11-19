Addio a Corrado Augias. Il giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo aveva 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai nel 1960, diventando corrispondente da New York tra il 1966 e il 1968 per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama. La sua passione per la letteratura, la musica, la storia e la società lo hanno portato a lavorare fino all’ultimo, in particolare nel programma la Torre di Babele condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7. Sposato con la giornalista Daniela Pasti, era padre di Natalia Augias, anche lei giornalista. La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre dalle ore 10 alle ore 18 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con ingresso dalla scalinata del Vignola.

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