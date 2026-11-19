ALBA – Nella serata di ieri, mercoledì 18 novembre, intorno alle ore 22.30, i Vigili del Fuoco di Alba sono intervenuti in frazione Madonna di Como, nel territorio comunale di Alba, su richiesta del personale sanitario. Una volta consentito l’accesso all’interno dell’abitazione, i soccorritori hanno rinvenuto un uomo ultraottantenne ormai privo di vita; stando ai primi riscontri, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

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