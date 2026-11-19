CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

L’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi ha ospitato il 17 novembre 2026 un seminario promosso dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di promuovere la cultura delle pari opportunità, del benessere organizzativo e il contrasto a ogni forma di discriminazione.

L’iniziativa, moderata dall’ing. Cristina D’Angelo, presidente del CUG, ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo e sulle funzioni di questo organismo, istituito con il decreto n. 25 del 7 marzo 2024 a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

L’evento è stato organizzato anche per portare a conoscenza della componente dirigenziale e direttiva del CNVVF l’importanza ed il ruolo di tale organo, nonché per sensibilizzare i partecipanti sull’attività del Comitato.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’ing. Tarquinia Mastroianni, direttore dell’ISA, dell’ing. Francesco Notaro, direttore centrale per la Formazione.

L’ing. Marco Ghimenti, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha salutato i presenti e ha sottolineato la qualità dell’iniziativa come viatico di conoscenza dei temi trattati dal CUG, con particolare attenzione alle qualità che deve possedere il dirigente nella gestione del proprio personale: sensibilità, disponibilità all’ascolto, capacità di risolvere i conflitti attraverso il dialogo ed il confronto.

Il prefetto dott.ssa Franca Tancredi ha inviato i suoi saluti e il suo messaggio quale presidente del CUG del Ministero dell’interno, valorizzando la rilevanza e l’utilità del “fare rete” tra i vari comitati in seno alle singole amministrazioni.

Infine, a chiusura, il contributo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha salutato l’uditorio tramite un videomessaggio nel quale ha riportato che l’attuale visione della pubblica amministrazione è improntata al merito ed alla promozione del benessere lavorativo.

La tavola rotonda è stata arricchita dagli interventi della dott.ssa Oriana Calabresi, magistrato della Corte dei Conti, assistente di studio della Corte Costituzionale nonché Coordinatrice della rete nazionale dei Cug, del dott. Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum PA, e dell’avv. Antonella Ninci, avvocato generale dell’Inail nonché coordinatrice della rete nazionale dei Cug.

Il seminario si è focalizzato sulle competenze dei CUG, attraverso l’analisi della normativa di settore, il rapporto tra CUG e Amministrazione, il ruolo dei dirigenti nella gestione delle risorse umane e nella salvaguardia di un ambiente di lavoro inclusivo e attento alla valorizzazione del personale, nell’ottica della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e di molestia. E’ stato altresì trattato il complesso tema del benessere organizzativo, obiettivo da perseguire in ogni ambito lavorativo per la valorizzazione del capitale umano.

Nel corso dell’incontro è stato attivato lo spazio dedicato al CUG sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, pensato per favorire l’ampia diffusione delle informazioni e rendere più accessibili le attività del Comitato.

Il momento conclusivo dell’incontro ha visto protagonista l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, che ha confermato quanto questi temi siano di stretta attualità e quanto sia necessario valorizzare le peculiarità della persona in ogni ambiente di lavoro.

Presente al seminario anche il prefetto Laura Lega, attuale Consigliere di Stato, nel suo ruolo di presidente del CUG della giustizia amministrativa.

Il seminario ha quindi focalizzato l’importanza di promuovere una cultura organizzativa fondata sull’ascolto, sul rispetto e sull’inclusione. Valorizzare le persone e garantire pari opportunità non rappresenta soltanto un obiettivo istituzionale, ma un elemento essenziale per rafforzare il benessere e la qualità del lavoro di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ottica di prendersi cura di chi quotidianamente si prende cura degli altri.