Una situazione di emergenza che ha imposto la massima rapidità nella gestione dei primi concitati momenti, per scongiurare una tragedia per il rischio immediato che le fiamme potessero salire verso i piani superiori della struttura.

La sala operativa ha inviato sul posto due squadre operative dei Vigili del Fuoco affiancate da un’autobotte, fondamentale per garantire il rifornimento idrico continuo durante le operazioni di spegnimento.

I pompieri si sono trovati ad operare in un ambiente chiuso e rovente, saturato dal fumo tossico generato dalla combustione. I soccorritori sono penetrati con le manichette all’interno dei due box sotterranei dove l’incendio si era propagato a grande velocità.

All’interno dei garage si trovavano due autovetture, una alimentata a benzina e una a gasolio, che sono state completamente avvolte dal fuoco. Il carburante e le componenti plastiche dei veicoli hanno alimentato il rogo, generando temperature elevate e rendendo particolarmente complesse le manovre per circoscrivere l’incendio ed evitare che il calore danneggiasse gli elementi portanti dell’edificio sovrastante.

https://canaledieci.it/2026/09/19/inferno-di-fuoco-a-roma-est-fiamme-esplodono-nei-box-seminterrati-di-una-palazzina/