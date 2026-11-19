OLZANO. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Terlano intervenuti per due gravi incidenti avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Per il primo schianto l’allarme è stato lanciato attorno alle 23.30 di ieri sera. Una persona ha perso il controllo dell’auto mentre stava percorrendo la Mebo.

Il mezzo è andato a schiantarsi violentemente contro il guardrail centrale finendo poi in mezzo alla strada.

L’impatto è stato tremendo e sul posto si sono portati la Croce Bianca della Val d’Adige e i Carabinieri di Renon oltre ai vigili del fuoco. Una persona con ferite lievi è stata portata in ospedale.

Poche ore dopo, il secondo incidente. Verso le 2:30, nella frazione di Klaus, un uomo è andato a schiantarsi con la propria auto contro una roccia che si trovava lungo la strada.

Un impatto anche in questo caso è stato violentissimo che ha distrutto la parte anteriore dell’auto. I vigili del fuoco di Terlano sono intervenuti immediatamente.

La persona è rimasta bloccata all’interno del mezzo e i vigili del fuoco sono stati costretti ad utilizzare le pinze idrauliche per estrare il ferito e consegnato ai soccorsi arrivati sul posto.

Una volta stabilizzato è stato poi trasportato all’ospedale.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/notte-da-incubo-due-schianti-devastanti-a-poche-ore-di-distanza-auto-distrutte-un-uomo-estratto-dalle-lamiere-con-le-pinze-idrauliche