La terra si è staccata dalla parete e ha travolto, uccidendolo, Agostino Presti, un operaio di 49 anni, mentre stava lavorando all’interno della cava di Pollina, in contrada Roccalupa, lungo la statale 286 tra Castelbuono e il bivio con la Statale 113, in provincia di Palermo. È successo ieri mattina. L’uomo, originario di Lascari e dipendente della Toto Costruzioni, a cui sono affidati i lavori per il raddoppio ferroviario della linea Palermo – Messina, era alla guida di un escavatore all’interno della cava, attualmente utilizzata come area di deposito e gestione delle terre e delle rocce da scavo provenienti dai lavori. All’improvviso, la massa di terra si sarebbe staccata dalla parete e lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’obiettivo è verificare, innanzitutto, che il cantiere operasse nel rispetto delle norme di sicurezza previste. La salma di Presti resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre spetterà agli inquirenti chiarire le eventuali responsabilità e accertare le cause che hanno causato il distacco del materiale dalla parete della cava.

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