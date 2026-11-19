“Quello che stiamo vedendo da alcune ore sui media e sui social, con i video di ronde fasciste in alcune zone di Roma, non sarebbe mai dovuto accadere nella Capitale d’Italia. L’accanimento di alcune decine di persone, con minacce e con cani al seguito, guidate da un influencer di estrema destra, sotto gli occhi delle forze dell’ordine, nella zona di Rebibbia Casal dè’ Pazzi nei confronti di persone colpevoli solo di aver il colore della pelle diversa è qualcosa di raccapricciante e di inaccettabile, su cui il governo Meloni e gli apparati dello Stato devono rispondere”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, in seguito alla notizia di Fanpage.it delle ronde guidate da Carabella nel quartiere di Ponte Mammolo a Roma.

“Non si sono trattate di passeggiate di denuncia del degrado – continua Fratoianni – a cui hanno partecipato anche alcuni esponenti locali di FdI ma inseguimenti di persone, di minacce contro esercizi commerciali gestiti da lavoratori stranieri. Vogliamo sapere, a questo punto con un’interrogazione parlamentare, con quali urgenti iniziative il governo intende impedire che ronde di autoproclamatisi ‘vigilantes’ di quartiere si sostituiscano alle istituzioni nel trattamento di criticità relative alla povertà, alla marginalità sociale, allo spaccio. In attesa della risposta del ministro Piantedosi, siamo certi che il prefetto e le Istituzioni della città interverranno nelle prossime ore per dare una prima risposta civile a questa vergogna”.

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