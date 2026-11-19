Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 18 novembre 2026, in esame definitivo il decreto legislativo che riscrive funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il testo, proposto dal Ministero dell’Interno, tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti, che hanno esaminato lo schema come Atto del Governo n. 439.

Il provvedimento attua la delega contenuta nell’articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, la riforma del comparto sicurezza e difesa di cui InfoDifesa aveva raccontato i contenuti al momento dell’approvazione. Si tratta di un intervento organico: 247 articoli suddivisi in otto titoli, che sostituiscono integralmente il decreto legislativo n. 217 del 2005 (abrogato, salvi gli effetti già prodotti) e intervengono sui decreti legislativi n. 97 del 2017, n. 127 del 2018 e n. 139 del 2006. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° gennaio 2026.

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