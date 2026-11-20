VIGILI DEL FUOCO

“Governare la complessità”. È stato questo il tema del convegno organizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile di Regione Lombardia che si è svolto mercoledì 18 novembre presso l’Aula Magna del comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

Al convegno hanno partecipato il Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Marco Ghimenti, e le autorità del territorio. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra le principali componenti del sistema di protezione civile per approfondire le sfide poste dalla crescente complessità delle emergenze.

Partendo dalle esperienze maturate negli ultimi anni a Milano e in Lombardia, il dibattito, coordinato dal dirigente vicario del comando meneghino, Edoardo Cavalieri d’Oro, ha affrontato scenari caratterizzati da rischi sia naturali che antropici, che comprendevano i tre pilastri fondamentali della risposta alle emergenze: soccorso tecnico, soccorso sanitario e assistenza alla popolazione.

A conclusione dell’evento, le autorità e i vertici del Dipartimento e del Corpo hanno visitato la nuova base operativa dei vigili del fuoco di Milano in via Corelli, dove è stata loro illustrata la flotta europea rescEU CBRN (acronimo che indica la riserva strategica della Protezione Civile Europea dedicata alla gestione delle emergenze Chimiche, Biologiche, Radiologiche e Nucleari), esempio concreto di innovazione e integrazione delle competenze al servizio della gestione delle emergenze complesse.