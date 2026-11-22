E’ venuto a mancare Domenico Gilebbi – ex Capo Nucleo elicotteri di Ciampino
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO- DIPARTIMENTO
Domenico Gilebbi è stata una figura di riferimento nella storia del servizio aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collega di grandi capacità tecniche, doti umane eccezionali ed amico di tutti.
Durante la fase di sviluppo ed espansione della componente aerea dei Vigili del Fuoco, Gilebbi (insieme al capo controllo Giuseppe Simeti) collaborò attivamente all’acquisizione di 12 elicotteri Agusta-Bell 204 dismessi dalla Marina Militare, un passaggio fondamentale per incrementare le capacità operative di soccorso aereo del Corpo.
Ha guidato uno dei reparti di volo più strategici del Paese, il Nucleo Elicotteri di Roma-Ciampino, punto nevralgico per gli interventi di protezione civile e soccorso tecnico urgente nel Centro Italia.
I funerali lunedì presso la chiesa di S.Maria Ausiliatrice