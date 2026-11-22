REGGIO EMILIA – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di venerdì 21 novembre per un incendio che ha interessato due garage in via Turri, a Reggio Emilia.

L’allarme è scattato intorno alle 23.40, quando sul posto sono state inviate quattro squadre dei vigili del fuoco: due provenienti dal comando di Reggio Emilia, una dal distaccamento di Sant’Ilario d’Enza e una da quello di Guastalla.

Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del rogo e sull’entità dei danni.

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