VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

La sala operativa del comando provinciale ha disposto l’invio di due squadre operative una da Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria nei pressi del mercato ortofrutticolo di Santa croce Caterina sulla sp 20 comiso santa croce dove è occorso un incidente autonomo ad un doblò con all’interno 4 persone.

Tutti gli occupanti hanno riportato lesioni e sono state trasferite negli ospedali della zona, ragusa e vittoria uno in codice rosso in elisoccorso è stato trasferito a catania

Personale vigilfuoco si è adoperato x estrarre dalle lamiere del mezzo i malcapitati, la polstrata sta effettuando i rilievi