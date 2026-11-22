Incidente automobilistico – quattro feriti – uno in codice rosso
VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA
La sala operativa del comando provinciale ha disposto l’invio di due squadre operative una da Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria nei pressi del mercato ortofrutticolo di Santa croce Caterina sulla sp 20 comiso santa croce dove è occorso un incidente autonomo ad un doblò con all’interno 4 persone.
Tutti gli occupanti hanno riportato lesioni e sono state trasferite negli ospedali della zona, ragusa e vittoria uno in codice rosso in elisoccorso è stato trasferito a catania
Personale vigilfuoco si è adoperato x estrarre dalle lamiere del mezzo i malcapitati, la polstrata sta effettuando i rilievi