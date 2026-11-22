VIGILI DEL FUOCO

FALCONARA MARITTIMA (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 22:00 in via Santa Maria, lungo la strada che dal cimitero di Castelferretti conduce verso Cassero, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata finendo nel fosso a margine della carreggiata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona ha provveduto a estrarre dall’abitacolo una ragazza rimasta incastrata all’interno del veicolo, ma cosciente, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario. Successivamente è intervenuta anche l’autogrù del Comando di Ancona per il recupero dell’autovettura finita nel fosso. I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’intervento.

Sul posto le forze dell’ordine.